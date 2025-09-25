Во Владивостоке из-за взрыва смартфона в раздевалке эвакуировали школу

Во Владивостоке произошло возгорание в здании школы на улице Сабанеева. По информации регионального управления МЧС, из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник.

Как пишет Amur Mash, пятиклассники во время урока физкультуры оставили вещи в раздевалке. В одном из рюкзаков находился телефон Poco Xiaomi, аккумулятор которого загорелся, что и привело к взрыву гаджета. В тушении пожара участвовали 21 сотрудник МЧС и пять единиц спецтехники.