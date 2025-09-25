Во Владивостоке из-за взрыва смартфона в раздевалке эвакуировали школу
Обложка © Telegram / МЧС Приморского края
Во Владивостоке произошло возгорание в здании школы на улице Сабанеева. По информации регионального управления МЧС, из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник.
Во Владивостоке случился пожар в школе из-за взрыва смартфона. Видео © Telegram / Amur Mash
Как пишет Amur Mash, пятиклассники во время урока физкультуры оставили вещи в раздевалке. В одном из рюкзаков находился телефон Poco Xiaomi, аккумулятор которого загорелся, что и привело к взрыву гаджета. В тушении пожара участвовали 21 сотрудник МЧС и пять единиц спецтехники.
Ранее обрушилась часть здания школы в Татарске Новосибирской области. Пострадавших нет, так как в момент инцидента в помещении никого не было. Губернатор региона Андрей Травников пообещал принять жёсткие кадровые и управленческие решения по итогам расследования инцидента.
