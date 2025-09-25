Все школы в России получили план действий при атаках БПЛА

Российские школы получили планы и инструкции на случай атаки вражеских беспилотников. Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев пояснил, что педагоги и ученики уже регулярно проходят учения по такой ситуации.

«Мы готовимся. Дважды в год проходят всероссийские учения, где отрабатываются действия учеников, учителей и всего персонала в условиях воздушной тревоги. В том числе разбирается и сценарий атаки дронов. У школ есть документы и алгоритмы действий», – отметил представитель ведомства.

В Минпросвещения напомнили, что в апреле во всех школах страны прошли масштабные тренировки по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. В них участвовали МЧС, МВД и Росгвардия под контролем Национального антитеррористического комитета, сообщает РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совет по вопросам развития системы управления дронами. На мероприятии участники рассмотрели детальный анализ применения беспилотных систем войсками, а также перспективы автоматизации их управления.