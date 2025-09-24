Белоусов провёл совет по вопросам развития системы управления дронами

Российские военные выполняют до 80 процентов огневых задач в зоне специальной военной операции с применением беспилотных авиационных комплексов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе технического совета по развитию систем управления дронами.

Белоусов провёл совет по вопросам развития системы управления дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

«В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета», — подчеркнул глава военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что именно по этой причине тема повышения эффективности управления БПЛА была вынесена на обсуждение технического совета. На мероприятии участники рассмотрели детальный анализ применения беспилотных систем войсками, а также перспективы автоматизации их управления. В частности, речь шла о внедрении технологий искусственного интеллекта, технического зрения и нейросетей.

А ранее Life.ru сообщал, что в России было разработано инновационное программное обеспечение для дронов «Молния-2», позволяющее эффективно противодействовать средствам РЭБ, используемым ВСУ. Модернизация программного обеспечения позволила существенно повысить результативность выполнения боевых задач.