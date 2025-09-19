В Минпросвещения заявили о снижении нагрузки на школьников

В ответ на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности российских школьных программ на 15-30%, Министерство просвещения Российской Федерации сообщило о предпринятых шагах по снижению учебной нагрузки для учащихся, подчеркнув проведение значительной работы в этом направлении.

Представители министерства пояснили, что замечания Музаева касались прошлой ситуации, но в последнее время была проделана «масштабная и детальная работа», результаты которой отражены в приказе Минпросвещения России № 704. В связи с этим, ведомство уверено в снижении нагрузки на школьников.

Помимо этого, Музаев указывал на возросшую нагрузку, ложащуюся на педагогов, что, по его мнению, негативно сказывается на качестве подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. В ответ на это, Минпросвещения России, начиная с 1 сентября 2025 года, установило новые нормативы годовой учебной нагрузки для учащихся с первого по девятый классы.

Согласно изменениям, регламентированное количество часов в год составит: для первоклассников – от 620 до 653 часов; для учеников второго, третьего и четвёртого классов – от 782 до 884 часов; для пятого класса – от 986 до 1088 часов; для шестого класса – от 1020 до 1122 часов; для седьмого класса – от 1088 до 1190 часов; для восьмого и девятого классов – от 1122 до 1224 часов. Конкретное число учебных часов будет варьироваться в зависимости от выбранных вариаций федеральных образовательных планов.