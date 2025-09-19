В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы

Школьные программы перегружены темами на 15–30%, что создаёт дополнительную нагрузку на учителей и негативно сказывается на образовательном процессе. Об этом в ходе «круглого стола» «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экспертный анализ, проведённый совместно с Минпросвещения и вузами, показал необходимость приведения стандартов в соответствие для обеспечения «бесшовного» перехода из школы в высшие учебные заведения.

Музаев также отметил, что бюрократическая нагрузка и требования к отчётности отвлекают учителей от их основной функции — обеспечения качества образования. Особую проблему представляет утрата культуры объективного оценивания: около 40% аттестатов, по данным Горного университета, не коррелируют с реальными знаниями выпускников из-за субъективных факторов (личные отношения, особенности малых населённых пунктов).