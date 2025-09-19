В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы
Глава Рособрнадзора Музаев: Школьная программа перегружена темами на 15–30%
Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Школьные программы перегружены темами на 15–30%, что создаёт дополнительную нагрузку на учителей и негативно сказывается на образовательном процессе. Об этом в ходе «круглого стола» «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, экспертный анализ, проведённый совместно с Минпросвещения и вузами, показал необходимость приведения стандартов в соответствие для обеспечения «бесшовного» перехода из школы в высшие учебные заведения.
Музаев также отметил, что бюрократическая нагрузка и требования к отчётности отвлекают учителей от их основной функции — обеспечения качества образования. Особую проблему представляет утрата культуры объективного оценивания: около 40% аттестатов, по данным Горного университета, не коррелируют с реальными знаниями выпускников из-за субъективных факторов (личные отношения, особенности малых населённых пунктов).
Ранее появилась информация, что в российских образовательных учреждениях — как в школах, так и в вузах — могут ввести обязательные занятия по психологии, при этом с акцентом на православные ценности. Инициатива была выдвинута правозащитным центром «Сорок Сороков», который направил соответствующий запрос в Министерство просвещения Российской Федерации.