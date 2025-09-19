Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 00:53

В Рособрнадзоре заявили о перегрузке школьной программы

Глава Рособрнадзора Музаев: Школьная программа перегружена темами на 15–30%

Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Школьные программы перегружены темами на 15–30%, что создаёт дополнительную нагрузку на учителей и негативно сказывается на образовательном процессе. Об этом в ходе «круглого стола» «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экспертный анализ, проведённый совместно с Минпросвещения и вузами, показал необходимость приведения стандартов в соответствие для обеспечения «бесшовного» перехода из школы в высшие учебные заведения.

Музаев также отметил, что бюрократическая нагрузка и требования к отчётности отвлекают учителей от их основной функции — обеспечения качества образования. Особую проблему представляет утрата культуры объективного оценивания: около 40% аттестатов, по данным Горного университета, не коррелируют с реальными знаниями выпускников из-за субъективных факторов (личные отношения, особенности малых населённых пунктов).

Страсти по домашке: Заслуженный учитель напомнил чиновникам и коллегам, что дети — не роботы
Страсти по домашке: Заслуженный учитель напомнил чиновникам и коллегам, что дети — не роботы

Ранее появилась информация, что в российских образовательных учреждениях — как в школах, так и в вузах — могут ввести обязательные занятия по психологии, при этом с акцентом на православные ценности. Инициатива была выдвинута правозащитным центром «Сорок Сороков», который направил соответствующий запрос в Министерство просвещения Российской Федерации.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar