В школах предложили ввести обязательные уроки по психологии с православным уклоном

В российских школах и вузах могут появиться обязательные уроки психологии — но с особым акцентом на православные ценности. С инициативой выступил правозащитный центр «Сорок Сороков», обратившийся в Министерство просвещения РФ. Текст обращения есть в распоряжении Life.ru.

Общественники предлагают ввести отдельный блок по психогигиене в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». По их мнению, в условиях растущего стресса и давления современной среды навыки эмоционального интеллекта и стресс-менеджмента должны стать базовыми для выживания.

Однако авторы идеи подчёркивают, что преподавать новый предмет должны не просто сертифицированные психологи, а специалисты, которые исповедуют православие. Такой подход, считают в «Сорок Сороков», позволит сохранить традиционные культурные и нравственные ориентиры, опираясь на духовные основы российского общества.