21 сентября, 05:00

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Утром 21 сентября в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 10:40 (6:40 мск).

Экстренные службы работают на месте обрушения школы. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. На месте уже работают экстренные службы, спасатели и правоохранители, уточняя причины происшествия и масштабы разрушений, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.

В то же время прокуратура организовала проверку по факту инцидента. И.о. Татарского межрайонного прокурора выехал на место для координации действий спецслужб и контроля за расследованием.

Ранее Life.ru писал, что в Якутии при обрушении горной породы на руднике погиб один человек. Проходчик 1977 года рождения не успел спастись, когда часть породы обрушилась на участке. Прокуратура региона проводит проверку.

