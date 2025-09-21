В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы

Утром 21 сентября в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 10:40 (6:40 мск).

Экстренные службы работают на месте обрушения школы. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. На месте уже работают экстренные службы, спасатели и правоохранители, уточняя причины происшествия и масштабы разрушений, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.

В то же время прокуратура организовала проверку по факту инцидента. И.о. Татарского межрайонного прокурора выехал на место для координации действий спецслужб и контроля за расследованием.