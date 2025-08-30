Мессенджер MAX
30 августа, 11:11

Аварийный гараж обрушился на детей под Краснодаром

Двое детей пострадали при обрушении аварийного гаража в Краснодарском крае

Обложка © Telegram / Kub Mash

Дети семи и восьми лет госпитализированы с травмами после того, как на них обрушилась стена аварийного гаража в станице Плодородной. Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, сооружение долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, а владелец вместо ремонта попытался укрепить конструкцию деревянными подпорками.

Старший ребёнок доставлен в больницу в критическом состоянии, младший также получил травмы. Экстренные службы оперативно извлекли детей из-под завала. Причины инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жители города Елизово на Камчатке сообщили, что боятся возвращаться домой, который может рухнуть. По словам местной жительницы, от сырости в подвале зловоние распространяется на квартиры. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье.

