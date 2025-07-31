«Фундамент сыпется, подвал затоплен»: Жители дома на Камчатке боятся возвращаться домой

Жители дома № 5 на улице Подстанционная в городе Елизово Камчатского края покинули свои квартиры после землетрясения. Здание вот-вот может рухнуть, но о расселении речи по-прежнему не идёт. Об этом «Постньюс» рассказала родственница одного из жильцов.

По её словам, от сырости в подвале зловоние распространяется на квартиры. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье. Кроме того, как утверждают местные жители, дом давно нуждается в расселении. Однако на протяжении пяти лет власти не предпринимают никаких действий. При этом жильцы соседних зданий уже получили новое жильё.