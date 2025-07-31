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31 июля, 14:46

«Фундамент сыпется, подвал затоплен»: Жители дома на Камчатке боятся возвращаться домой

После землетрясения на Камчатке дом в Елизове оказался под угрозой обрушения

Последствия землетрясения на Камчатке. Фото © VK / МЧС по Камчатскому краю

Последствия землетрясения на Камчатке. Фото © VK / МЧС по Камчатскому краю

Жители дома № 5 на улице Подстанционная в городе Елизово Камчатского края покинули свои квартиры после землетрясения. Здание вот-вот может рухнуть, но о расселении речи по-прежнему не идёт. Об этом «Постньюс» рассказала родственница одного из жильцов.

«Подвал затоплен, фундамент сыпется, а козырек вот-вот упадёт», — сказала собеседница.

По её словам, от сырости в подвале зловоние распространяется на квартиры. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье. Кроме того, как утверждают местные жители, дом давно нуждается в расселении. Однако на протяжении пяти лет власти не предпринимают никаких действий. При этом жильцы соседних зданий уже получили новое жильё.

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Напомним, что сейсмологи зафиксировали на Камчатке сильнейшее землетрясение с 1952 года — его магнитуда составила 8,7. Поодземные толчки затронули юго-западную часть сейсмофокальной зоны. Разлом растянулся более чем на 200 километров. В Петропавловске-Камчатском и других населённых пунктах фиксируются серьёзные разрушения. Люди предпочитают ночевать на улицах и в палатках, опасаясь новых толчков.

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Милена Скрипальщикова
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