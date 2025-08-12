В Перском крае семья из трёх человек погибла при просушке овощной ямы

Трое жителей Пермского края погибли от отравления угарным газом при попытке просушить овощную яму. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, инцидент произошёл в деревне Горбуново. Пожилой мужчина 9 августа поставил в овощную яму ведро с тлеющими углями для просушки и дезинфекции, после чего плотно закрыл её. Через два дня, 11 августа, он спустился внутрь и потерял сознание. На помощь пришли дочь и зять, которые также отравились угарным газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли тела троих погибших. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и необходимые экспертизы. В ведомстве подчеркнули, что подобные работы должны проводиться только с естественной вентиляцией, без использования открытого огня и обязательно под наблюдением.