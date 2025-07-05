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5 июля, 04:38

Пожилые супруги сварились заживо в США, включив обогреватель на 500 градусов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rosemarie Mosteller

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rosemarie Mosteller

Пожилая пара погибла в американском штате Южная Каролина. В подвале их дома обогреватель работал на 1000 градусов по Фаренгейту, что соответствует более 500 градусам Цельсия. Об этом сообщило издание Mirror.

84-летняя Джоан Литтлджон и 82-летний Гленнвуд Фаулер жаловались родственникам на неисправность обогревателя и водонагревателя. Семья решила помочь и исправила проблему. Однако через несколько дней родственники не получили известий от пары и решили навестить их. В доме они обнаружили тела пожилых супругов. Мужчина лежал в кровати без одежды, а женщина сидела рядом.

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Скорее всего, они пытались согреться в прохладную погоду и перегрели обогреватель. В ходе вскрытия медицинские эксперты исключили отравление угарным газом. Выяснилось, что температура тел стариков превышала 41 градус Цельсия.

Ранее Life.ru сообщал, как в Риме произошёл мощный взрыв на территории одной из автозаправок. Всё случилось во время пожара, который пытались потушить спасатели. В результате инцидента пострадали 45 человек.

Лия Мурадьян
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