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4 июля, 11:11

Женщина две недели ходила с рыбной костью в горле, пока она не прорвала шею

Oddity Central: В Таиланде рыбная кость проткнула женщине шею во время ужина

Обложка © Freepik / KamranAydinov

Обложка © Freepik / KamranAydinov

В Таиланде женщина подавилась рыбной костью, которая застряла у неё в пищеводе, однако врачи две недели не могли увидеть инородное тело. О случившемся сообщает Oddity Central. Пострадавшая мучилась сильными болями, но история завершилась благополучно.

35-летняя Сан Лан ужинала рыбным супом, когда почувствовала резкую боль в области шеи. Женщина сразу заподозрила, что в горле застряла кость. Сначала она попыталась извлечь её народными способами: ела рис и хлебные корки. Но всё оказалось тщетно. Тогда женщина обратилась к врачам. Однако рентген не показал инородное тело, и пациентку отправили домой.

Через две недели шея женщины опухла. Она снова пошла в больницу, там предположили, что всё дело в щитовидной железе и выписали ей таблетки и компрессы. Сан Лан тем же вечером начала прогревать больное место, как вдруг при надавливании шею изнутри проткнула двухсантиметровая кость. Сейчас пострадавшей уже зашили рану, она восстанавливается после операции.

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Ранее в Таиланде житель провинции Лампанг скончался в туристическом автобусе. По результатам вскрытия причиной гибели оказался некротический фасциит — редкая, но опасная инфекция, вызванная плотоядными бактериями.

Татьяна Миссуми
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