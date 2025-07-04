Женщина две недели ходила с рыбной костью в горле, пока она не прорвала шею

В Таиланде женщина подавилась рыбной костью, которая застряла у неё в пищеводе, однако врачи две недели не могли увидеть инородное тело. О случившемся сообщает Oddity Central. Пострадавшая мучилась сильными болями, но история завершилась благополучно.

35-летняя Сан Лан ужинала рыбным супом, когда почувствовала резкую боль в области шеи. Женщина сразу заподозрила, что в горле застряла кость. Сначала она попыталась извлечь её народными способами: ела рис и хлебные корки. Но всё оказалось тщетно. Тогда женщина обратилась к врачам. Однако рентген не показал инородное тело, и пациентку отправили домой.

Через две недели шея женщины опухла. Она снова пошла в больницу, там предположили, что всё дело в щитовидной железе и выписали ей таблетки и компрессы. Сан Лан тем же вечером начала прогревать больное место, как вдруг при надавливании шею изнутри проткнула двухсантиметровая кость. Сейчас пострадавшей уже зашили рану, она восстанавливается после операции.