На Урале девочка подавилась бананом и умерла, пока скорая ехала на неверный адрес

В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, предположительно, подавившись бананом. Об этом пишет E1.

«Ребенок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго», — утверждает соседка девочки.

По словам местных жителей, инцидент произошёл в магазине. В скорую позвонили очевидцы, но дали неверный адрес. Из-за этого медики потратили много времени на выяснение.

Жители соседних домов активно обсуждают происшествие в мессенджерах, распространяя сообщения о сборе средств на похороны девочки. Однако близкие ребёнка опровергают информацию о каких-либо организованных сборах.