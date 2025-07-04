На Урале девочка подавилась бананом и умерла, пока скорая ехала на неверный адрес
Е1: В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, подавившись бананом в магазине
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В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, предположительно, подавившись бананом. Об этом пишет E1.
«Ребенок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго», — утверждает соседка девочки.
По словам местных жителей, инцидент произошёл в магазине. В скорую позвонили очевидцы, но дали неверный адрес. Из-за этого медики потратили много времени на выяснение.
Жители соседних домов активно обсуждают происшествие в мессенджерах, распространяя сообщения о сборе средств на похороны девочки. Однако близкие ребёнка опровергают информацию о каких-либо организованных сборах.
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