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4 июля, 08:43

На Урале девочка подавилась бананом и умерла, пока скорая ехала на неверный адрес

Е1: В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, подавившись бананом в магазине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, предположительно, подавившись бананом. Об этом пишет E1.

«Ребенок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго», — утверждает соседка девочки.

По словам местных жителей, инцидент произошёл в магазине. В скорую позвонили очевидцы, но дали неверный адрес. Из-за этого медики потратили много времени на выяснение.

Жители соседних домов активно обсуждают происшествие в мессенджерах, распространяя сообщения о сборе средств на похороны девочки. Однако близкие ребёнка опровергают информацию о каких-либо организованных сборах.

Петербурженка умерла, подавившись мандарином
Петербурженка умерла, подавившись мандарином

Ранее Life.ru рассказывал, что 10-летняя девочка умерла в Версальском дворце во время экскурсии. Внутри было слишком жарко, а у ребёнка имелись некоторые хронические заболевания. В итоге у школьницы встало сердце. Врачи час пытались вернуть её к жизни.

Владимир Озеров
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