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2 июля, 18:24

В Версальском дворце во время экскурсии умерла 10-летняя девочка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

В Версальском дворце во время экскурсии 10-летняя девочка потеряла сознание. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Известно, что у ребенка были хронические заболевания, и она получала лечение. Жаркая погода в помещениях дворца привела к остановке сердца у школьницы.

Служба безопасности немедленно оказала девочке первую помощь. В скором времени на место прибыли пожарные и медицинская бригада из Версаля. Спасатели пытались реанимировать девочку с помощью непрямого массажа сердца, но безуспешно. Через час после начала реанимации врачи констатировали смерть.

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Лечащий врач инициировал судебно-медицинскую экспертизу. В ходе расследования определят точную причину трагедии. Предварительные данные показывают, что аномальная жара могла ухудшить состояние девочки. Но она не стала прямой причиной смерти.

Ранее Life.ru сообщал о другой трагедии, когда в детском лагере Хакасии от тяжёлого отравления скончалась 10-летняя девочка. По этому случаю возбуждено уголовное дело.

Лия Мурадьян
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