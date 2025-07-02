В Версальском дворце во время экскурсии умерла 10-летняя девочка

В Версальском дворце во время экскурсии 10-летняя девочка потеряла сознание. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Известно, что у ребенка были хронические заболевания, и она получала лечение. Жаркая погода в помещениях дворца привела к остановке сердца у школьницы.

Служба безопасности немедленно оказала девочке первую помощь. В скором времени на место прибыли пожарные и медицинская бригада из Версаля. Спасатели пытались реанимировать девочку с помощью непрямого массажа сердца, но безуспешно. Через час после начала реанимации врачи констатировали смерть.

Лечащий врач инициировал судебно-медицинскую экспертизу. В ходе расследования определят точную причину трагедии. Предварительные данные показывают, что аномальная жара могла ухудшить состояние девочки. Но она не стала прямой причиной смерти.