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18 июня, 03:08

В Таиланде мужчина умер во время автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

Thaiger: В Таиланде мужчина умер в автобусе из-за плотоядных бактерий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

В Таиланде житель провинции Лампанг скончался в туристическом автобусе. По результатам вскрытия причиной гибели стала некротический фасциит — редкая, но опасная инфекция, вызванная плотоядными бактериями. Об этом пишет издание Thaiger.

Мужчину обнаружили без признаков жизни по прибытии транспорта на автовокзал Лампанга 16 июня. Его левая нога была покрыта синяками и кровоточила. Первоначальные осмотры не выявили следов насилия, врачи предполагали хроническое заболевание. Однако патологоанатомическое исследование подтвердило наличие агрессивной бактериальной инфекции.

Некротический фасциит поражает глубокие слои кожи, включая подкожный жир, мышцы и фасции. Без своевременного лечения бактерии быстро распространяются, разрушая ткани и вызывая отказ внутренних органов.

Возбудителем обычно выступает стрептококк, проникающий в организм через небольшие раны или царапины. После инфицирования микроорганизмы стремительно размножаются, выделяя токсины, которые нарушают кровоснабжение и приводят к гибели мышечной ткани. При отсутствии лечения инфекция может проникнуть в кровоток.

У погибшего наблюдались такие симптомы, как высокая температура, озноб и шоковое состояние — характерные для фасциита. Заболевание часто развивается после травм, порезов или укусов насекомых. К факторам риска относятся сахарный диабет, онкологические болезни, ослабленный иммунитет, а также недавняя ветрянка или приём стероидов.

Лечение требует немедленного хирургического вмешательства для удаления поражённых тканей. В тяжёлых случаях прибегают к ампутации конечности, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для снижения риска заражения важно тщательно обрабатывать повреждения кожи: промывать раны чистой водой, избегать купания в бассейнах и ваннах, использовать стерильные материалы при ежедневном уходе.

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А ранее жительница Владивостока привезла из Таиланда червя-паразита в ноге. Женщина пожаловалась на дискомфорт и активность в стопе. Медики заподозрили у пациентки анкилостомоз – паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви. Женщине назначили антигистаминные, и вскоре от паразита не осталось и следа.

Тимур Хингеев
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