Смертельная ловушка: Подросток задохнулся в вырытой на пляже яме из песка
DM: В Италии 17-летний подросток задохнулся в песчаной яме на пляже
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Несчастный случай оборвал жизнь 17-летнего подростка из Рима на пляже в Монтальто-ди-Кастро, когда он играл со своими младшими братом и сестрой. Об этом сообщает Daily Mail.
Юноша, играя на пляже, вырыл в песке тоннель и попытался пролезть сквозь него. К несчастью, конструкция обвалилась, погребя его под собой. Отец и другие отдыхающие немедленно начали раскопки, но их усилия оказались тщетными. Прибывшие спасатели констатировали смерть мальчика от удушья.
После трагического несчастного случая со смертельным исходом, 11 июля в Монтальто были отменены все публичные мероприятия в знак траура и поддержки семьи погибшего ребёнка.
Ранее Life.ru сообщал о подростке, который отравился в гостях у бабушки и умер. Его пятилетнего брата с теми же симптомами госпитализировали, он находится в реанимации. Семья пыталась лечить старшего мальчика дома.