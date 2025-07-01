Рабочий фабрики по производству хлопьев заживо сгорел в печи
People: В США рабочий фабрики по производству хлопьев получил смертельные ожоги
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В США на фабрике по изготовлению хлопьев мужчина попал внутрь функционирующего промышленного оборудованья и получил смертельные ожоги. Спасательные службы прибыли на место незамедлительно, однако было уже поздно — тело работяги обнаружили без малейших признаков жизни, сообщает People.
Инцидент произошёл на заводе Gilster-Mary Lee в городе Перривилль, штат Миссури. Официальная информация подтвердила гибель рабочего — гражданина Гватемалы, 38-летнего Николаса Лопеса Гомеса, трудившегося на фабрике под именем Эдварда Авила. Предварительно установлено, что несчастье произошло в результате чистки печи. По какой причине мужчина очутился внутри работающей установки, пока остаётся вопросом.
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