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1 июля, 19:00

Рабочий фабрики по производству хлопьев заживо сгорел в печи

People: В США рабочий фабрики по производству хлопьев получил смертельные ожоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

В США на фабрике по изготовлению хлопьев мужчина попал внутрь функционирующего промышленного оборудованья и получил смертельные ожоги. Спасательные службы прибыли на место незамедлительно, однако было уже поздно — тело работяги обнаружили без малейших признаков жизни, сообщает People.

Инцидент произошёл на заводе Gilster-Mary Lee в городе Перривилль, штат Миссури. Официальная информация подтвердила гибель рабочего — гражданина Гватемалы, 38-летнего Николаса Лопеса Гомеса, трудившегося на фабрике под именем Эдварда Авила. Предварительно установлено, что несчастье произошло в результате чистки печи. По какой причине мужчина очутился внутри работающей установки, пока остаётся вопросом.

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Полина Никифорова
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