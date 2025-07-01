Рабочий фабрики по производству хлопьев заживо сгорел в печи

В США на фабрике по изготовлению хлопьев мужчина попал внутрь функционирующего промышленного оборудованья и получил смертельные ожоги. Спасательные службы прибыли на место незамедлительно, однако было уже поздно — тело работяги обнаружили без малейших признаков жизни, сообщает People.

Инцидент произошёл на заводе Gilster-Mary Lee в городе Перривилль, штат Миссури. Официальная информация подтвердила гибель рабочего — гражданина Гватемалы, 38-летнего Николаса Лопеса Гомеса, трудившегося на фабрике под именем Эдварда Авила. Предварительно установлено, что несчастье произошло в результате чистки печи. По какой причине мужчина очутился внутри работающей установки, пока остаётся вопросом.