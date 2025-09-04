В результате обрушения горной породы на руднике в Якутии погиб один человек

При обрушении породы на руднике в Оймяконском районе Якутии погиб проходчик 1977 года рождения. Об этом сообщила прокуратура республики.

Ведомство проводит проверку по факту случившегося. После прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам.

«Прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту схода породы на участке, разрабатываемом одной из золотодобывающих организаций. По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения», — говорится в сообщении.