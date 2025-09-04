В результате обрушения горной породы на руднике в Якутии погиб один человек
Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1
При обрушении породы на руднике в Оймяконском районе Якутии погиб проходчик 1977 года рождения. Об этом сообщила прокуратура республики.
Ведомство проводит проверку по факту случившегося. После прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам.
«Прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту схода породы на участке, разрабатываемом одной из золотодобывающих организаций. По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на руднике в Якутии произошло обрушение. Всего на момент происшествия на данном горизонте находился 1 человек. В общей сложности на руднике работали 55 сотрудников. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и персонал предприятия. Работы на руднике приостановлены до завершения обследования и установления причин обвала.