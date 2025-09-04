На руднике в Якутии произошло обрушение, один человек пострадал
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике. В результате инцидента пострадал один работник, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Всего на момент происшествия на данном горизонте находился 1 человек. В общей сложности на руднике работали 55 сотрудников, которых выводят на поверхность. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и персонал предприятия. Работы на руднике приостановлены до завершения обследования и установления причин обвала.
