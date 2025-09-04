Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 03:00

На руднике в Якутии произошло обрушение, один человек пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике. В результате инцидента пострадал один работник, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Всего на момент происшествия на данном горизонте находился 1 человек. В общей сложности на руднике работали 55 сотрудников, которых выводят на поверхность. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и персонал предприятия. Работы на руднике приостановлены до завершения обследования и установления причин обвала.

В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек
В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек

Ранее фуникулёр в Лиссабоне сошёл с рельсов. В результате аварии погибли как минимум 15 человек, около 20 получили ранения. Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших. Подобное событие происходит не в первый раз: фуникулёр уже сходил с рельсов в 2018 году.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar