На руднике в Якутии произошло обрушение, один человек пострадал

В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике. В результате инцидента пострадал один работник, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Всего на момент происшествия на данном горизонте находился 1 человек. В общей сложности на руднике работали 55 сотрудников, которых выводят на поверхность. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и персонал предприятия. Работы на руднике приостановлены до завершения обследования и установления причин обвала.