Фуникулёр в Лиссабоне сошёл с рельсов, есть погибшие и раненые
При сходе с рельсов фуникулёра в Лиссабоне погибли 15 человек, 20 ранены
В центре португальского Лиссабона фуникулёр Elevador da Glória сошёл с рельсов. В результате аварии погибли как минимум 15 человек, около 20 получили ранения. Об этом сообщает газета Vanguardia.
Место крушения фуникулёра. Видео © X / Twilight
«На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи, в том числе около двадцати машин скорой помощи, и была развернута большая группа полиции, которая закрыла доступ в этот район. Подобное событие происходит не в первый раз: фуникулёр уже сходил с рельсов в 2018 году. Тогда авария не унесла жизни ни одного человека, хотя в результате служба была парализована на месяц», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причина инцидента — возможная поломка троса, из-за чего вагон потерял устойчивость и врезался в здание. Транспортное средство оказалось полностью разрушено. Точное число пассажиров на момент происшествия уточняется. Вместимость фуникулёра составляет 43 человека. На месте работают десятки полицейских и более 20 машин скорой помощи.
Мэр Лиссабона Карлуш Муэдаш охарактеризовал аварию как беспрецедентную трагедию и сообщил, что пострадавших доставили в разные больницы города, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Президент страны Марселу Ребелу де Соуза выразил «глубокое сожаление» по поводу погибших и травмированных. В своём заявлении он отметил необходимость «оперативного расследования происшествия компетентными органами».
Обложка © X / benny