Тела трёх мужчин обнаружили в канализационном колодце в Татарстане

В канализационном колодце города Мамадыш обнаружили тела трёх мужчин. Предположительно, они сами спустились в канализацию, потеряли там сознание и погибли. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Татарстану.

Ранее в Петербурге 94-летняя бабуля из дома престарелых убила свою соседку по комнате. Она нанесла 84-летней пенсионерке несколько ударов по голове. Пострадавшую доставили в больницу с инсультом, закрытой черепно-мозговой травмой, а также с ушибом мозга и гематомой около глаза, но спасти её не удалось.