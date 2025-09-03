Мессенджер MAX
3 сентября, 19:18

Тела трёх мужчин обнаружили в канализационном колодце в Татарстане

СК: Трое мужчин погибли после спуска в канализационный колодец в Татарстане

В канализационном колодце города Мамадыш обнаружили тела трёх мужчин. Предположительно, они сами спустились в канализацию, потеряли там сознание и погибли. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Татарстану.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия», — указали в пресс-службе.

