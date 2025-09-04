Посольство проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших в Лиссабоне

Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших при сходе с рельсов фуникулёра в Лиссабоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — уточнили в посольстве.

Напомним, в центре португальского Лиссабона фуникулёр Elevador da Glória сошёл с рельсов. В результате аварии погибли как минимум 15 человек, около 20 получили ранения. По предварительной информации, причина инцидента — возможная поломка троса, из-за чего вагон потерял устойчивость и врезался в здание. Подобное событие происходит не в первый раз: фуникулёр уже сходил с рельсов в 2018 году. Тогда авария не унесла жизни ни одного человека.