В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек
Guardian Nigeria: Свыше 25 человек погибли при крушении судна в Нигерии
Свыше 25 человек погибли в результате крушения судна в Нигерии. Такой информацией делится издание Guardian Nigeria, ссылаясь на главу агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха.
«Было извлечено 29 тел, 50 человек были спасены, ещё двое остаются пропавшими без вести», — заявил руководитель агентства по ЧС.
Подчёркивается, что судно начало идти ко дну после столкновения с обломком дерева. Ещё одной возможной причиной крушения является перегрузка судна.
Накануне в центре португальского Лиссабона крушение потерпел сошедший с рельсов фуникулёр Elevador da Glória. Жертвами аварии стали по меньшей мере 15 человек, ещё около 20 человек пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла послужить поломка троса, из-за чего вагон утратил устойчивость и столкнулся со зданием. Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших при сходе с рельсов фуникулёра в Лиссабоне.