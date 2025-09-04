Мессенджер MAX
4 сентября, 01:39

В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Свыше 25 человек погибли в результате крушения судна в Нигерии. Такой информацией делится издание Guardian Nigeria, ссылаясь на главу агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха.

«Было извлечено 29 тел, 50 человек были спасены, ещё двое остаются пропавшими без вести», — заявил руководитель агентства по ЧС.

Подчёркивается, что судно начало идти ко дну после столкновения с обломком дерева. Ещё одной возможной причиной крушения является перегрузка судна.

Накануне в центре португальского Лиссабона крушение потерпел сошедший с рельсов фуникулёр Elevador da Glória. Жертвами аварии стали по меньшей мере 15 человек, ещё около 20 человек пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла послужить поломка троса, из-за чего вагон утратил устойчивость и столкнулся со зданием. Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших при сходе с рельсов фуникулёра в Лиссабоне.

Виталий Приходько
