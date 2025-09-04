В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек

Свыше 25 человек погибли в результате крушения судна в Нигерии. Такой информацией делится издание Guardian Nigeria, ссылаясь на главу агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха.

Накануне в центре португальского Лиссабона крушение потерпел сошедший с рельсов фуникулёр Elevador da Glória. Жертвами аварии стали по меньшей мере 15 человек, ещё около 20 человек пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла послужить поломка троса, из-за чего вагон утратил устойчивость и столкнулся со зданием. Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших при сходе с рельсов фуникулёра в Лиссабоне.