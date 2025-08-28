Мессенджер MAX
28 августа, 18:22

F-16 разбился во время репетиции авиашоу в Польше, пилот погиб

В Польше потерпел крушение американский истребитель. Обложка © Х / Mega Geopolitick

Американский истребитель команды Tiger Demo потерпел крушение вблизи польского города Радома. Об этом сообщает газета Wiadomości.

В Польше потерпел крушение американский истребитель. Видео © Х / Mega Geopolitick

По предварительным данным, пилот не успел активировать систему катапультирования до момента столкновения с землёй. Свидетели отмечают, что перед падением самолёт находился на предельно малой высоте, что могло стать причиной трагедии.

Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш направляется к месту крушения.

Ранее в США, у берегов Виргинии, произошёл инцидент с другим истребителем. F/A-18E Super Hornet потерпел крушение, но пилот успел катапультироваться. Самолёт упал в воду.

