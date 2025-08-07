Японский истребитель рухнул в Тихий океан

Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение в Тихом океане. Всё случилось недалеко от префектуры Ибараки, граничащей с Токио. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Крушение произошло во время учений в открытом море. Экипаж самолёта был спасен. Подробности происшествия на данный момент не приводятся.