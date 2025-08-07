Приговор Гуцул
Японский истребитель рухнул в Тихий океан

Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение в Тихом океане

Обложка © Wikipedia / Marine Cpl

Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение в Тихом океане. Всё случилось недалеко от префектуры Ибараки, граничащей с Токио. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Крушение произошло во время учений в открытом море. Экипаж самолёта был спасен. Подробности происшествия на данный момент не приводятся.

Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолёта

Ранее Life.ru рассказал, что компании «Ангара» аннулировали сертификат на обслуживание авиатехники. Такое решение приняли после трагедии в Амурской области, где разбился самолёт Ан-24. В результате проверки были выявлены нарушения.

