21 августа, 06:27

Истребитель F-18 упал во время тренировочного полёта у побережья США

Истребитель Super Hornet разбился у берегов американского штата Вирджиния

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Обложка © Wikipedia

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Обложка © Wikipedia

В США у берегов штата Виргиния потерпел крушение истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Пилот успел катапультироваться, заявили в Военно-морском министерстве страны.

«Пилот, прикреплённый к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолёта, – Прим. Life.ru) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полёта у побережья Виргинии», — говорится в сообщении.

На место крушения F-18 экстренно были отправлены спасательные службы, медики также госпитализировали пилота. На данный момент самолёт остаётся под водой в месте падения. Причины падения военного самолёта неизвестны, ведётся расследование.

Ранее Life.ru рассказал о возгорании в воздухе авиалайнера Condor, следовавшего рейсом с острова Корфу в Дюссельдорф. Паника на борту была настолько сильной, что одна из пассажирок, уверенная в неминуемой гибели, успела отправить прощальное СМС своим родным. К счастью, пилотам удалось профессионально посадить горящий самолёт в аэропорту итальянского города Бриндизи, избежав жертв.

