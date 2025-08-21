Истребитель F-18 упал во время тренировочного полёта у побережья США

В США у берегов штата Виргиния потерпел крушение истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Пилот успел катапультироваться, заявили в Военно-морском министерстве страны.

«Пилот, прикреплённый к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолёта, – Прим. Life.ru) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полёта у побережья Виргинии», — говорится в сообщении.

На место крушения F-18 экстренно были отправлены спасательные службы, медики также госпитализировали пилота. На данный момент самолёт остаётся под водой в месте падения. Причины падения военного самолёта неизвестны, ведётся расследование.