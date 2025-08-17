«Я вас люблю»: Пассажиры вспыхнувшего в воздухе самолёта в панике прощались с родными по СМС

Настоящий кошмар пережили пассажиры рейса Condor DE1537, следовавшего из Корфу в Дюссельдорф, когда их самолёт охватило пламя прямо в воздухе. Уровень паники достиг такой точки, что одна из туристок, убеждённая в неминуемой гибели, успела отправить родным прощальное СМС. Подробности этого драматического инцидента на борту опубликовало немецкое издание BILD.

«Мы думали, это конец», — поделился один из пассажиров.

Так, 30-летняя туристка, увидев пламя из иллюминатора, успела отправить семье прощальное сообщение: «Я вас люблю. Простите, что меня не было рядом чаще». К счастью, пилотам удалось мастерски посадить горящий лайнер в аэропорту итальянском Бриндизи, избежав жертв.

Однако после посадки пассажиры столкнулись с новым испытанием, так как их оставили без информации и помощи на несколько часов, прежде чем объявили о заменном рейсе. Авиакомпания Condor пока не прокомментировала причины возгорания и организацию помощи пострадавшим.