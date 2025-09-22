Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 05:17

Травников пообещал принять жёсткие решения после обрушения школы в Татарске

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал принять жёсткие кадровые и управленческие решения по итогам расследования инцидента с обрушением части здания школы в Татарске. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Все жёсткие решения будут приниматься после завершения расследования. Сегодня единственное, в чём нужно торопиться – это минимизация последствий и предупреждение возможных ситуаций», — сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.

Глава региона отметил, что произошедшее заставляет по-новому взглянуть на приоритеты и скорректировать планы, отказавшись от создания дополнительного комфорта в пользу обеспечения безопасности. Он поручил министерствам образования и строительства пересмотреть трёхлетние планы после оценки качества обследований школьных зданий.

Министр образования области Мария Жафярова сообщила, что все 216 учеников переведены на дистанционное обучение, а для организации очных занятий рассматриваются три варианта: использование местной коррекционной школы-интерната, соседней школы № 9 или смешанный формат.

Заместитель министра строительства Дмитрий Тимонов доложил о активном ходе строительства новой школы на 550 мест, куда планируется перевести учащихся. Он выразил уверенность, что объект будет сдан к 1 сентября будущего года. Губернатор потребовал установить ежедневный контроль за стройкой и максимально форсировать работы.

Появилось видео момента обрушения школы под Новосибирском
Появилось видео момента обрушения школы под Новосибирском

Напомним, что обрушение произошло утром 21 сентября в здании 1937 года постройки. Пострадавших нет, так как в момент инцидента в помещении никого не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar