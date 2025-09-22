Травников пообещал принять жёсткие решения после обрушения школы в Татарске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал принять жёсткие кадровые и управленческие решения по итогам расследования инцидента с обрушением части здания школы в Татарске. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Все жёсткие решения будут приниматься после завершения расследования. Сегодня единственное, в чём нужно торопиться – это минимизация последствий и предупреждение возможных ситуаций», — сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.

Глава региона отметил, что произошедшее заставляет по-новому взглянуть на приоритеты и скорректировать планы, отказавшись от создания дополнительного комфорта в пользу обеспечения безопасности. Он поручил министерствам образования и строительства пересмотреть трёхлетние планы после оценки качества обследований школьных зданий.

Министр образования области Мария Жафярова сообщила, что все 216 учеников переведены на дистанционное обучение, а для организации очных занятий рассматриваются три варианта: использование местной коррекционной школы-интерната, соседней школы № 9 или смешанный формат.

Заместитель министра строительства Дмитрий Тимонов доложил о активном ходе строительства новой школы на 550 мест, куда планируется перевести учащихся. Он выразил уверенность, что объект будет сдан к 1 сентября будущего года. Губернатор потребовал установить ежедневный контроль за стройкой и максимально форсировать работы.