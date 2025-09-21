Появилось видео момента обрушения школы под Новосибирском
SHOT опубликовал видео момента обрушения школы в Татарске Новосибирской области
Появились кадры момента обрушения школы в Новосибирской области. Обложка © Telegram / SHOT
Момент обрушения двухэтажного здания школы в городе Татарск Новосибирской области попало на видео. Об этом сообщает SHOT.
Появились кадры момента обрушения школы в Новосибирской области. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, часть постройки рухнула утром в выходной, поэтому внутри никого не оказалось. Здание было возведено ещё в 1937 году, а износ, по оценкам специалистов, составлял не менее 70%. В прокуратуре сообщили о начале проверки.
Позже стало известно, что ещё в 2023 году в стенах школы обнаружили трещины, однако капитальный ремонт так и не провели. Сейчас по факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Напомним, что утром 21 сентября в Татарске произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 10:40 по местному времени (06:40 мск). В момент происшествия внутри не было ни учеников, ни педагогов, поэтому жертв удалось избежать. На месте работают спасатели, полиция и специалисты экстренных служб, которые устанавливают причины инцидента и оценивают масштабы разрушений.