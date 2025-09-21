Появилось видео момента обрушения школы под Новосибирском

Момент обрушения двухэтажного здания школы в городе Татарск Новосибирской области попало на видео. Об этом сообщает SHOT.

Появились кадры момента обрушения школы в Новосибирской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, часть постройки рухнула утром в выходной, поэтому внутри никого не оказалось. Здание было возведено ещё в 1937 году, а износ, по оценкам специалистов, составлял не менее 70%. В прокуратуре сообщили о начале проверки.

Позже стало известно, что ещё в 2023 году в стенах школы обнаружили трещины, однако капитальный ремонт так и не провели. Сейчас по факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».