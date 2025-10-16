ФАС потребовала от Apple предустанавливать российские поисковики на гаджеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к Apple с требованием сделать отечественную поисковую систему доступной по умолчанию на всех устройствах компании, продающихся на территории нашей страны. Об этом сообщается в письме главы ведомства Максима Шаскольского, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что на текущий момент на устройствах в России предустановлены поисковые системы, страна происхождения которых не является РФ или другими государствами ЕАЭС. ФАС требует обеспечить работу российского поиска без дополнительных настроек и включить его по умолчанию.

«В результате действий Apple Inc. поисковая система, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены ЕАЭС, может быть поставлена в неравные конкурентные условия, что ущемляет права потребителей», — говорится в письме.

Тем временем зарубежные пользователи массово обсуждают странное явление: их оранжевые iPhone 17 Pro Max самопроизвольно меняют цвет. У одних аппараты приобрели розоватый оттенок, у других — ярко-розовый, напоминающий следы сильного нагрева. Предполагается, что причиной может быть ультрафиолетовое излучение, воздействующее на органические красители алюминия.