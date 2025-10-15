Новый косяк: Некоторые оранжевые iPhone 17 Pro Max стали внезапно менять цвет

Пользователи Reddit сообщают о странном явлении: их оранжевые iPhone 17 Pro Max самопроизвольно меняют цвет. У некоторых смартфоны приобрели розоватый оттенок, а у других – ярко-розовый, напоминающий следы сильного нагрева.

Владельцы уверяют, что не подвергали устройства никаким необычным воздействиям. В сообществе предполагают, что причиной может быть ультрафиолетовое излучение, воздействующее на органические красители алюминия. Однако, поскольку подтверждений мало, проблема, вероятно, не является широко распространённой. К слову, подобное уже случалось с розовыми iPhone 6s, которые со временем становились золотистыми, особенно выставочные образцы.