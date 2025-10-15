Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:07

Новый косяк: Некоторые оранжевые iPhone 17 Pro Max стали внезапно менять цвет

Смартфон приобрёл розоватый оттенок. Обложка © Reddit.com

Смартфон приобрёл розоватый оттенок. Обложка © Reddit.com

Пользователи Reddit сообщают о странном явлении: их оранжевые iPhone 17 Pro Max самопроизвольно меняют цвет. У некоторых смартфоны приобрели розоватый оттенок, а у других – ярко-розовый, напоминающий следы сильного нагрева.

Владельцы уверяют, что не подвергали устройства никаким необычным воздействиям. В сообществе предполагают, что причиной может быть ультрафиолетовое излучение, воздействующее на органические красители алюминия. Однако, поскольку подтверждений мало, проблема, вероятно, не является широко распространённой. К слову, подобное уже случалось с розовыми iPhone 6s, которые со временем становились золотистыми, особенно выставочные образцы.

Смартфон приобрёл ярко-розовый оттенок, как будто его сильно нагрели. Фото © Reddit.com

Смартфон приобрёл ярко-розовый оттенок, как будто его сильно нагрели. Фото © Reddit.com

Некоторые пользователи видят в этом возможность выгодно продать такой смартфон, представив изменённый цвет как эксклюзив.

Apple убрала из рекламы нового айфона жест, высмеивающий мужское достоинство корейцев
Apple убрала из рекламы нового айфона жест, высмеивающий мужское достоинство корейцев

Напомним, в начале сентября Apple представила iPhone 17, тонкий iPhone Air и другие новинки. Life.ru узнал про 7 крутых фишек новых смартфонов. К примеру, в iOS 26 появилась возможность управлять iPhone с помощью мимики.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • iPhone
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar