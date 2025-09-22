Свайпать языком и лайкать губами: В iOS 26 появилась возможность управлять iPhone с помощью мимики

В новой версии iOS 26 пользователи получили необычную функцию. Теперь обладатели IPhone смогут управлять приложениями, используя мимику — движением бровей или даже языка. Ролики с тестированием необычного метода скроллинга ленты быстро завирусились в Сети.

Новая функция в обновлении IOS 26. Видео © TikTok / Shengjiang Yee

Включить опцию можно в разделе «Универсальный доступ» — «Отслеживание движения головы». При этом сообщается, что пользователям доступны самые разные варианты перелистывания: свайп языком, моргание, сморщивание носа или движение губ. Каждое действие можно привязать к определённой команде — например, перелистывать ленту в TikTok.