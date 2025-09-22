Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:15

Свайпать языком и лайкать губами: В iOS 26 появилась возможность управлять iPhone с помощью мимики

Пользователи нашли в обновлении IOS 26 функцию, позволяющую свайпать языком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framesira

В новой версии iOS 26 пользователи получили необычную функцию. Теперь обладатели IPhone смогут управлять приложениями, используя мимику — движением бровей или даже языка. Ролики с тестированием необычного метода скроллинга ленты быстро завирусились в Сети.

Новая функция в обновлении IOS 26. Видео © TikTok / Shengjiang Yee

Включить опцию можно в разделе «Универсальный доступ» — «Отслеживание движения головы». При этом сообщается, что пользователям доступны самые разные варианты перелистывания: свайп языком, моргание, сморщивание носа или движение губ. Каждое действие можно привязать к определённой команде — например, перелистывать ленту в TikTok.

Apple поясняет, что нововведение предназначено для расширения возможностей управления устройством, в первую очередь — для людей с ограниченными возможностями. Но уже сейчас пользователи активно тестируют функцию и находят ей более необычное применение.

Убивает аккумулятор и выдаёт сбои: Пользователи жалуются на критические баги в iOS 26
Убивает аккумулятор и выдаёт сбои: Пользователи жалуются на критические баги в iOS 26

Напомним, ранее корпорация Apple организовала традиционную презентацию новых устройств на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Однако, несмотря на анонс флагманского iPhone 17, российские покупатели проявили к нему невысокий интерес.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Apple
  • iPhone
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar