Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 11:17

Убивает аккумулятор и выдаёт сбои: Пользователи жалуются на критические баги в iOS 26

SHOT: Пользователи массово жалуются на серьёзные сбои после обновления до iOS 26

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KaterynaSypailova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KaterynaSypailova

Владельцы iPhone и iPad столкнулись с массовыми проблемами после обновления до iOS 26. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT
    Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT
  • Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT
    Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT
  • Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT
    Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT

Проблемы в работе IPhone после обновления. Фото © Telegram / SHOT

1 / 3

Как сообщают пользователи, многие столкнулись с пропажей иконок с рабочего стола, сбоями в загрузке галереи, неработающей функцией Liquid Glass, а также некорректной работой аккумулятора — заряда хватает на меньшее время, хотя система показывает полную батарею.

Кроме того, часть устройств зависает ещё на этапе установки обновления, а на iPad отмечаются проблемы с клавиатурой. При этом некоторые пользователи смогли привязать карты «Мир» к Apple Pay, чего раньше им не удавалось, однако оплата по ним пока недоступна.

«Утратило актуальность»: Российская эскортница назвала моветоном спать за iPhone
«Утратило актуальность»: Российская эскортница назвала моветоном спать за iPhone

В начале сентября корпорация Apple организовала традиционную презентацию новых устройств на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди анонсов был флагманский iPhone 17, однако среди россиян нашлось не так уж много желающих приобрести новинку.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • iPhone
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar