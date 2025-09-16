Убивает аккумулятор и выдаёт сбои: Пользователи жалуются на критические баги в iOS 26

Владельцы iPhone и iPad столкнулись с массовыми проблемами после обновления до iOS 26. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как сообщают пользователи, многие столкнулись с пропажей иконок с рабочего стола, сбоями в загрузке галереи, неработающей функцией Liquid Glass, а также некорректной работой аккумулятора — заряда хватает на меньшее время, хотя система показывает полную батарею.

Кроме того, часть устройств зависает ещё на этапе установки обновления, а на iPad отмечаются проблемы с клавиатурой. При этом некоторые пользователи смогли привязать карты «Мир» к Apple Pay, чего раньше им не удавалось, однако оплата по ним пока недоступна.