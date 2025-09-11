Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 14:27

Apple убрала из рекламы нового айфона жест, высмеивающий мужское достоинство корейцев

Apple убрала из рекламы iPhone Air жест, вызвавший скандал в Южной Корее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Maravilla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Maravilla

Apple внесла корректировки в рекламные материалы нового iPhone Air, удалив из изображения руку, держащую устройство. Причиной стала ассоциация с оскорбительным жестом, которые используют в Южной Корее.

Фото © Apple

Фото © Apple

Дело в том, что корейские мужчины, увидев два пальца вместе наподобие щипка, могли подумать, что таким образом Apple пытается высмеять размер их половых органов. Скандальный жест в последние годы активно использовался некоторыми феминистскими сообществами в социальных сетях, вызывая общественные дискуссии. В Apple решили изменить промо-материалы, чтобы избежать негативного восприятия и недопонимания в разных странах.

«Утратило актуальность»: Российская эскортница назвала моветоном спать за iPhone
«Утратило актуальность»: Российская эскортница назвала моветоном спать за iPhone

Напомним, что на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино компания Apple представила новые устройства, включая флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки. Среди них оказались новые беспроводные наушники AirPods Pro 3, которые стали компактнее и получили улучшенную систему шумоподавления.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar