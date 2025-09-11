Apple убрала из рекламы нового айфона жест, высмеивающий мужское достоинство корейцев
Apple внесла корректировки в рекламные материалы нового iPhone Air, удалив из изображения руку, держащую устройство. Причиной стала ассоциация с оскорбительным жестом, которые используют в Южной Корее.
Дело в том, что корейские мужчины, увидев два пальца вместе наподобие щипка, могли подумать, что таким образом Apple пытается высмеять размер их половых органов. Скандальный жест в последние годы активно использовался некоторыми феминистскими сообществами в социальных сетях, вызывая общественные дискуссии. В Apple решили изменить промо-материалы, чтобы избежать негативного восприятия и недопонимания в разных странах.
Напомним, что на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино компания Apple представила новые устройства, включая флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки. Среди них оказались новые беспроводные наушники AirPods Pro 3, которые стали компактнее и получили улучшенную систему шумоподавления.