Apple убрала из рекламы нового айфона жест, высмеивающий мужское достоинство корейцев

Apple внесла корректировки в рекламные материалы нового iPhone Air, удалив из изображения руку, держащую устройство. Причиной стала ассоциация с оскорбительным жестом, которые используют в Южной Корее.

Фото © Apple

Дело в том, что корейские мужчины, увидев два пальца вместе наподобие щипка, могли подумать, что таким образом Apple пытается высмеять размер их половых органов. Скандальный жест в последние годы активно использовался некоторыми феминистскими сообществами в социальных сетях, вызывая общественные дискуссии. В Apple решили изменить промо-материалы, чтобы избежать негативного восприятия и недопонимания в разных странах.