Оплата недоступна: Последнее обновление iPhone вызвало проблемы у российских пользователей

Российские владельцы iPhone массово сообщают о проблемах с оплатой подписок в App Store и iCloud. По данным телеграм-канала SHOT, сбои наблюдаются уже неделю — у многих раздел с подписками в магазине просто не открывается, а система требует обновить платёжные данные.

Проблемы чаще всего фиксируются после установки iOS 26.0.1, вышедшей на прошлой неделе. Пользователи отмечают, что даже при наличии средств на счёте подписки не продлеваются, а доступ к сервисам Apple ограничен. Некоторые считают, что сбои могут быть связаны с новым этапом санкционных ограничений, поскольку Apple Pay у россиян перестал работать даже с зарубежными картами/