Оплата недоступна: Последнее обновление iPhone вызвало проблемы у российских пользователей
Пользователи iPhone пожаловались на сбои с оплатой подписок в App Store и iCloud
Российские владельцы iPhone массово сообщают о проблемах с оплатой подписок в App Store и iCloud. По данным телеграм-канала SHOT, сбои наблюдаются уже неделю — у многих раздел с подписками в магазине просто не открывается, а система требует обновить платёжные данные.
Сбои в работе App Store. Видео © Telegram / SHOT
Проблемы чаще всего фиксируются после установки iOS 26.0.1, вышедшей на прошлой неделе. Пользователи отмечают, что даже при наличии средств на счёте подписки не продлеваются, а доступ к сервисам Apple ограничен. Некоторые считают, что сбои могут быть связаны с новым этапом санкционных ограничений, поскольку Apple Pay у россиян перестал работать даже с зарубежными картами/
Напомним, что 9 сентября корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Среди анонсов был флагманский iPhone 17. Оказалось, что 92% россиян не собираются покупать новинку.
