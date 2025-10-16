Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 19:03

Минцифры пригрозило Apple жёсткими мерами из-за российских поисковиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило компанию Apple о возможных санкциях в случае несоблюдения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Речь идёт о необходимости предустановки российских поисковых систем на устройствах iOS. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по «окну выбора». И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жёсткую ответственность. Потому что Google исполнил», — сказал министр в разговоре с журналистами.

Напомним, что сегодня ФАС потребовала от Apple обеспечить работу российского поиска без дополнительных настроек и включить его по умолчанию. Это требование распространяется на всю продукцию компании, продающуюся на территории России.

Полина Никифорова
