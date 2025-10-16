Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 07:41

Сеть 7-Eleven готовится выйти на российский рынок в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.

При этом оформление документов прошло не с первой попытки — из-за ошибки в переводе адреса компании на русский язык регистрацию удалось завершить только со второго раза.

«Свято место пусто не бывает»: Песков указал на желающих заменить ушедшие из России бренды
«Свято место пусто не бывает»: Песков указал на желающих заменить ушедшие из России бренды

7-Eleven — крупнейшая сеть магазинов шаговой доступности в мире. Сегодня она насчитывает более 83 тысяч точек в 17 странах, включая США, Японию, Южную Корею, Мексику и Таиланд.

Если проект будет реализован, 7-Eleven станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Эксперты отмечают, что формат «магазинов у дома» остаётся одним из самых востребованных в России, особенно в крупных городах и спальных районах.

Возвращение западных брендов в Россию

После массового ухода западных брендов из России в 2022 году, на фоне санкций и политической напряженности, часть международных компаний постепенно начала искать пути возвращения — напрямую или через локальных партнёров.

«Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское»
«Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское»

Многие бренды выбрали стратегию так называемого «серого возвращения»: они формально не присутствуют на рынке, но их продукция поставляется через посредников в дружественных странах, таких как Турция, Китай, Казахстан, ОАЭ и Армения. Так, к примеру, технику Apple, Samsung и Xiaomi, а также одежду Zara и H&M можно по-прежнему купить в России, хотя официально эти компании ушли.

Другие иностранные игроки используют схему франшизы или перезапуска под новыми юридическими лицами. McDonald’s стал «Вкусно — и точка», Reebok — «Солярис Спорт», а IKEA продаёт остатки товаров через сторонние площадки.

В 2024–2025 годах стали появляться первые признаки прямого возвращения зарубежных компаний. Так, о регистрации товарных знаков в России сообщили японская Uniqlo, немецкий бренд бытовой техники Miele и американская сеть KFC (через нового оператора). По этой же схеме, по данным СМИ, готовится к выходу и сеть магазинов 7-Eleven.

У Зеленского смирились со скорым возвращением западных брендов в Россию
У Зеленского смирились со скорым возвращением западных брендов в Россию

Эксперты отмечают, что компании, работающие в формате повседневного ритейла, продуктов питания и fast fashion, рассматривают Россию как по-прежнему привлекательный рынок — с высокой покупательной способностью и устойчивым спросом. Однако официальное возвращение требует обходных схем, перерегистраций или партнёрства с локальными бизнес-структурами, чтобы избежать санкционных рисков.

Таким образом, несмотря на продолжающееся давление Запада, международные бренды постепенно восстанавливают своё присутствие в России — в новых формах и под новыми вывесками.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar