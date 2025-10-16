Сеть 7-Eleven готовится выйти на российский рынок в 2026 году

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.

При этом оформление документов прошло не с первой попытки — из-за ошибки в переводе адреса компании на русский язык регистрацию удалось завершить только со второго раза.

7-Eleven — крупнейшая сеть магазинов шаговой доступности в мире. Сегодня она насчитывает более 83 тысяч точек в 17 странах, включая США, Японию, Южную Корею, Мексику и Таиланд.

Если проект будет реализован, 7-Eleven станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Эксперты отмечают, что формат «магазинов у дома» остаётся одним из самых востребованных в России, особенно в крупных городах и спальных районах.

Возвращение западных брендов в Россию

После массового ухода западных брендов из России в 2022 году, на фоне санкций и политической напряженности, часть международных компаний постепенно начала искать пути возвращения — напрямую или через локальных партнёров.

Многие бренды выбрали стратегию так называемого «серого возвращения»: они формально не присутствуют на рынке, но их продукция поставляется через посредников в дружественных странах, таких как Турция, Китай, Казахстан, ОАЭ и Армения. Так, к примеру, технику Apple, Samsung и Xiaomi, а также одежду Zara и H&M можно по-прежнему купить в России, хотя официально эти компании ушли.

Другие иностранные игроки используют схему франшизы или перезапуска под новыми юридическими лицами. McDonald’s стал «Вкусно — и точка», Reebok — «Солярис Спорт», а IKEA продаёт остатки товаров через сторонние площадки.

В 2024–2025 годах стали появляться первые признаки прямого возвращения зарубежных компаний. Так, о регистрации товарных знаков в России сообщили японская Uniqlo, немецкий бренд бытовой техники Miele и американская сеть KFC (через нового оператора). По этой же схеме, по данным СМИ, готовится к выходу и сеть магазинов 7-Eleven.

Эксперты отмечают, что компании, работающие в формате повседневного ритейла, продуктов питания и fast fashion, рассматривают Россию как по-прежнему привлекательный рынок — с высокой покупательной способностью и устойчивым спросом. Однако официальное возвращение требует обходных схем, перерегистраций или партнёрства с локальными бизнес-структурами, чтобы избежать санкционных рисков.

Таким образом, несмотря на продолжающееся давление Запада, международные бренды постепенно восстанавливают своё присутствие в России — в новых формах и под новыми вывесками.