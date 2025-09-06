«Свято место пусто не бывает»: Песков указал на желающих заменить ушедшие из России бренды
Песков: Западные бренды не спешат возвращаться, но их место могут занять другие
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko
Западные корпорации, покинувшие российский рынок, пока не спешат возвращаться, а слухи об их скором пришествии несколько преждевременные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.
«Тот бизнес, который ушёл, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте. Свято место, как мы знаем, пусто не бывает», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что компании из других стран очень заинтересованы в том, чтобы занять ниши ушедших западных брендов.
Ранее Life.ru сообщал, что бренды Uniqlo и Zara регистрируют в России свои товарные знаки, готовясь к возвращению на российский рынок. Однако позже СМИ сообщили, что Zara вместо продажи одежды будет заниматься другими вещами.