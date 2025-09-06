Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 06:37

«Свято место пусто не бывает»: Песков указал на желающих заменить ушедшие из России бренды

Песков: Западные бренды не спешат возвращаться, но их место могут занять другие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Западные корпорации, покинувшие российский рынок, пока не спешат возвращаться, а слухи об их скором пришествии несколько преждевременные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

«Тот бизнес, который ушёл, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте. Свято место, как мы знаем, пусто не бывает», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что компании из других стран очень заинтересованы в том, чтобы занять ниши ушедших западных брендов.

Уехавшая после начала СВО группа «Сплин» возобновляет бизнес в России
Уехавшая после начала СВО группа «Сплин» возобновляет бизнес в России

Ранее Life.ru сообщал, что бренды Uniqlo и Zara регистрируют в России свои товарные знаки, готовясь к возвращению на российский рынок. Однако позже СМИ сообщили, что Zara вместо продажи одежды будет заниматься другими вещами.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar