«Свято место пусто не бывает»: Песков указал на желающих заменить ушедшие из России бренды

Западные корпорации, покинувшие российский рынок, пока не спешат возвращаться, а слухи об их скором пришествии несколько преждевременные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

«Тот бизнес, который ушёл, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте. Свято место, как мы знаем, пусто не бывает», — сказал представитель Кремля.