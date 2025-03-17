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17 марта, 07:49

У Зеленского смирились со скорым возвращением западных брендов в Россию

Politico: Украина считает «вопросом времени» возвращение западного бизнеса в РФ

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Oleg Elkov

Киев не исключает возможности ослабления западных санкций против России и возвращения иностранных брендов на российский рынок. Об это заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк в интервью изданию Politico. Он добавил, что в будущем европейские страны могут начать заключать новые контракты на закупку российских энергоресурсов, и отметил, что это «лишь вопрос времени».

«Россия обладает значительным потенциалом, особенно в сфере энергоресурсов, и было бы нецелесообразно не попытаться его использовать», — подчеркнул он.

США «по-тихому» усилили санкции против России
США «по-тихому» усилили санкции против России

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что участники встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждали возможность введения новых санкций против России по инициативе европейских стран. Однако Вашингтон на данный момент не считает необходимым ужесточать существующие ограничения.

Тем временем, Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении 2,4 тысячи физических и юридических лиц из России в связи с конфликтом на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала важность решительной поддержки Киева.

Россия ответила на 16-й пакет санкций Евросоюза стоп-листом
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Марина Фещенко
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