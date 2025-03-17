У Зеленского смирились со скорым возвращением западных брендов в Россию

Киев не исключает возможности ослабления западных санкций против России и возвращения иностранных брендов на российский рынок. Об это заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк в интервью изданию Politico. Он добавил, что в будущем европейские страны могут начать заключать новые контракты на закупку российских энергоресурсов, и отметил, что это «лишь вопрос времени».

«Россия обладает значительным потенциалом, особенно в сфере энергоресурсов, и было бы нецелесообразно не попытаться его использовать», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что участники встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждали возможность введения новых санкций против России по инициативе европейских стран. Однако Вашингтон на данный момент не считает необходимым ужесточать существующие ограничения.