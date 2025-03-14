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14 марта, 08:05
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США «по-тихому» усилили санкции против России

Bloomberg: США бесшумно усилили санкции против России

США «по-тихому» усилили антироссийский санкционный режим, не вводя новых ограничений и не делая официальных заявлений. Как сообщает Bloomberg, американские власти позволили истечь лицензии на проведение транзакций в энергетическом секторе с подсанкционными российскими банками.

Эта лицензия (General License 8, GL8) охватывала крупнейшие российские банки, а также НКЦ и Банк России. Она несколько раз продлевалась, и 30 октября 2024 года OFAC вновь продлил её действие на полгода — до 30 апреля 2025 года. Однако в рамках январского пакета санкций, который стал «прощальным» для администрации Джо Байдена и сосредоточился на энергетическом секторе, срок действия лицензии был сокращен до 12 марта. Этот шаг был направлен на «дополнительное сокращение» доходов России от энергетики, как сообщал Минфин США.

Хотя официальных заявлений о прекращении лицензии не было, представитель Минфина подтвердил Reuters, что она больше не действует. В то же время практическое значение этого решения остается неясным: многие покупатели российских энергоресурсов могли уже адаптироваться к существующим ограничениям, включая ожидаемое истечение американской лицензии, отмечает Bloomberg.

Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира
Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира

О готовности США ввести «самые жёсткие санкции» против России 13 марта заявлял глава Минфина США Скотт Бессент. Президент страны Дональд Трамп тоже сообщал о наличии рычагов давления на РФ, но выступал против их использования из-за «позитивного» диалога по Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Марина Фещенко
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