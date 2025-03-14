США «по-тихому» усилили санкции против России

США «по-тихому» усилили антироссийский санкционный режим, не вводя новых ограничений и не делая официальных заявлений. Как сообщает Bloomberg, американские власти позволили истечь лицензии на проведение транзакций в энергетическом секторе с подсанкционными российскими банками.

Эта лицензия (General License 8, GL8) охватывала крупнейшие российские банки, а также НКЦ и Банк России. Она несколько раз продлевалась, и 30 октября 2024 года OFAC вновь продлил её действие на полгода — до 30 апреля 2025 года. Однако в рамках январского пакета санкций, который стал «прощальным» для администрации Джо Байдена и сосредоточился на энергетическом секторе, срок действия лицензии был сокращен до 12 марта. Этот шаг был направлен на «дополнительное сокращение» доходов России от энергетики, как сообщал Минфин США.

Хотя официальных заявлений о прекращении лицензии не было, представитель Минфина подтвердил Reuters, что она больше не действует. В то же время практическое значение этого решения остается неясным: многие покупатели российских энергоресурсов могли уже адаптироваться к существующим ограничениям, включая ожидаемое истечение американской лицензии, отмечает Bloomberg.