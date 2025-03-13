Трамп: США могут надавить на РФ, но в этом нет нужды из-за «позитивного» диалога

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США имеются инструменты для воздействия на Россию. Однако в настоящий момент в них нет необходимости, добавил президент, сославшись на «довольно позитивные» переговоры с Москвой по ситуации на Украине.

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведём с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — сказал Трамп в Белом доме.