Трамп: США могут надавить на РФ, но в этом нет нужды из-за «позитивного» диалога
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США имеются инструменты для воздействия на Россию. Однако в настоящий момент в них нет необходимости, добавил президент, сославшись на «довольно позитивные» переговоры с Москвой по ситуации на Украине.
«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведём с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — сказал Трамп в Белом доме.
Ранее стало известно, что Владимир Путин скоро проведёт переговоры с представителями США о возможности введения 30-дневного перемирия на Украине. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Киев в конечном итоге не согласится на режим прекращения огня.
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