Минфин США пригрозил РФ самыми жёсткими санкциями
Бассент: США при необходимости могут ввести самые жёсткие санкции против РФ
Вашингтон может ввести против России самые жёсткие санкции, если появится такая потребность, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он оценил антироссийские ограничения экс-президента Штатов Джо Байдена на «троечку». Трамп же при необходимости может ужесточить запреты до «десятки». Об этом Бассент заявил в интервью телеканалу CNBC.
«Если оценивать по шкале от одного до десяти, то санкции при администрации Байдена можно было оценить, возможно, на «тройку», ближе к её уходу они ужесточили их до «шестерки». Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до «десятки», — заявил глава американского Минфина.
Ужесточение санкций может стать необходимым инструментом давления на РФ в рамках переговоров по конфликту на Украине. Таким образом, Трамп будет стремиться к скорейшему решению кризиса. Бассент также отметил, что Байден не ужесточал санкции из-за опасений роста цен на энергоресурсы в США.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался за временное перемирие на Украине на 30 суток, но уточнил, что есть некоторые нюансы. В частности, российский лидер задался вопросом — кто будет отвечать за контроль действий Украины. На сегодня, 13 марта, у Путина также запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом.
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