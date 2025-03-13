Минфин США пригрозил РФ самыми жёсткими санкциями

Вашингтон может ввести против России самые жёсткие санкции, если появится такая потребность, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он оценил антироссийские ограничения экс-президента Штатов Джо Байдена на «троечку». Трамп же при необходимости может ужесточить запреты до «десятки». Об этом Бассент заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Если оценивать по шкале от одного до десяти, то санкции при администрации Байдена можно было оценить, возможно, на «тройку», ближе к её уходу они ужесточили их до «шестерки». Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до «десятки», — заявил глава американского Минфина.