«Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское»

3 апреля в торговых центрах Москвы, Новосибирска и Костромы открылись специальные павильоны, где любой желающий мог бесплатно обменять вещи западных брендов на продукцию отечественных дизайнеров. Акция «Меняй на российское», организованная партией «Новые люди», вызвала ажиотаж — большинство вещей разобрали уже в первый час работы.

Алексей Нечаев представил акцию «Меняй на российское» в Москве. Видео © Предоставлено Life.ru

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что цель проекта — познакомить россиян с локальными брендами, которые не уступают зарубежным аналогам по качеству и стилю. «Когда люди видят российские вещи вживую, они буквально «срывают их с руками», — подчеркнул он.

В акции участвуют 26 российских брендов, включая как известные марки (Pastel, I’m from Siberia, MAGGIO), так и молодых дизайнеров. Особый интерес вызвала коллекция 16-летнего новосибирца Глеба Иолича, создавшего бренд Megalodon, — его футболки с принтами мегалодонов разобрали за 40 минут. Глава фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасёва рассказала, что собранные вещи западных брендов отправят на переработку.

«Одна из дизайнеров взяла пиджак западного бренда, чтобы переделать его в новую и трендовую вещь. Мы видим, что сибирские дизайнеры делают не хуже, чем на Западе. И люди здесь хотят носить то, что сделано в Сибири. На обмен сдают дорогие вещи западных брендов. Например, одна женщина поменяла сумку Versace на свитшот от сибирских дизайнеров», — пояснила она.