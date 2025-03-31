С 1 апреля стартует приём заявок на первый конкурс Президентского фонда экопроектов

С 1 апреля стартует приём заявок на первый конкурс нового Президентского фонда, который будет финансировать проекты в области экологии и охраны природы. Об этом сообщил Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации президента РФ, после заседания координационного комитета, посвящённого поддержке таких проектов.

«Создан Президентский фонд по поддержке экологических и природоохранных проектов. Очень хотим, чтобы проекты начали реализовываться уже в этом году, поэтому прием заявок [для участия в конкурсе] с завтрашнего дня», — сказал Кириенко.

Он добавил, что на финансирование экологических инициатив выделен 1 миллиард рублей, а управление этими средствами осуществляет дирекция Фонда президентских грантов. Кириенко также подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина о создании отдельного фонда экологических и природоохранных проектов свидетельствует о высокой важности, которую глава государства придает охране окружающей среды.