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Регион
31 марта, 14:06

С 1 апреля стартует приём заявок на первый конкурс Президентского фонда экопроектов

Кириенко: Президентский фонд запускает первый конкурс экопроектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krailath

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krailath

С 1 апреля стартует приём заявок на первый конкурс нового Президентского фонда, который будет финансировать проекты в области экологии и охраны природы. Об этом сообщил Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации президента РФ, после заседания координационного комитета, посвящённого поддержке таких проектов.

«Создан Президентский фонд по поддержке экологических и природоохранных проектов. Очень хотим, чтобы проекты начали реализовываться уже в этом году, поэтому прием заявок [для участия в конкурсе] с завтрашнего дня», — сказал Кириенко.

Он добавил, что на финансирование экологических инициатив выделен 1 миллиард рублей, а управление этими средствами осуществляет дирекция Фонда президентских грантов. Кириенко также подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина о создании отдельного фонда экологических и природоохранных проектов свидетельствует о высокой важности, которую глава государства придает охране окружающей среды.

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А ранее сообщалось о старте приёма заявок на рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В этом году официальный классификатор рейтинга включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Заявки принимаются до 15 июня.

Наталья Демьянова
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