Конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» открыл набор заявок
Стартовал приём заявок на конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». Обложка © Предоставлено Life.ru
Стартовал приём заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». Его цель — выявление и распространение лучших практик отечественных компаний, реализующих социальные инвестиции и инновационные проекты в области ESG (экология, социальная ответственность и управление) и устойчивого развития.
В этом году жюри рассмотрит проекты в таких областях, как экология, управление человеческими ресурсами, устойчивый туризм, развитие территорий, здоровый образ жизни, образование молодёжи и создание общества равных возможностей. Победители будут определены в 11 номинациях, включая новую категорию «ESG-старт».
Заявки принимаются до 28 мая 2025 года, а торжественное награждение победителей состоится осенью в рамках одноимённого форума.
Ранее Life.ru писал, что начался XXII сезон конкурса по развитию территорий «Моя страна — моя Россия». В 2025 году конкурсу исполнится 22 года, и за это время вокруг него сформировалось сообщество из более миллиона заинтересованных людей: от самых юных до опытных экспертов различных отраслей.