Конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» открыл набор заявок

Стартовал приём заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». Его цель — выявление и распространение лучших практик отечественных компаний, реализующих социальные инвестиции и инновационные проекты в области ESG (экология, социальная ответственность и управление) и устойчивого развития.

В этом году жюри рассмотрит проекты в таких областях, как экология, управление человеческими ресурсами, устойчивый туризм, развитие территорий, здоровый образ жизни, образование молодёжи и создание общества равных возможностей. Победители будут определены в 11 номинациях, включая новую категорию «ESG-старт».

Заявки принимаются до 28 мая 2025 года, а торжественное награждение победителей состоится осенью в рамках одноимённого форума.