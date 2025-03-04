Начался XXII сезон конкурса по развитию территорий «Моя страна — моя Россия»

Всероссийский конкурс проектов и инициатив, направленных на развитие городов и сёл России, «Моя страна — моя Россия» открыл набор заявок, сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).

В 2025 году конкурсу исполнится 22 года, и за это время вокруг него сформировалось сообщество из более миллиона заинтересованных людей: от самых юных до опытных экспертов различных отраслей. Презентация сезона прошла в Национальном центре «Россия».

Заявки принимают до 11 мая, а финальные мероприятия состоятся 21 июня на Молодёжном дне Петербургского международного экономического форума.

«За шесть лет существования конкурса в нём приняли участие более 400 тысяч человек из всех уголков страны. Для многих жителей России конкурс стал стимулом для улучшения собственной среды обитания и помощи соседям и землякам», — отметил генеральный директор РСВ и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.