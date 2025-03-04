Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 19:11

Начался XXII сезон конкурса по развитию территорий «Моя страна — моя Россия»

Всероссийский конкурс проектов и инициатив, направленных на развитие городов и сёл России, «Моя страна — моя Россия» открыл набор заявок, сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).

В 2025 году конкурсу исполнится 22 года, и за это время вокруг него сформировалось сообщество из более миллиона заинтересованных людей: от самых юных до опытных экспертов различных отраслей. Презентация сезона прошла в Национальном центре «Россия».

Заявки принимают до 11 мая, а финальные мероприятия состоятся 21 июня на Молодёжном дне Петербургского международного экономического форума.

«За шесть лет существования конкурса в нём приняли участие более 400 тысяч человек из всех уголков страны. Для многих жителей России конкурс стал стимулом для улучшения собственной среды обитания и помощи соседям и землякам», — отметил генеральный директор РСВ и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Кириенко предложил создать премию для лучших экскурсоводов и турфирм
Кириенко предложил создать премию для лучших экскурсоводов и турфирм

Также в Национальном центре «Россия» открылось постоянное экспозиционное пространство «Путешествие по России». Там посетители могут ознакомиться с макетами достопримечательностей, природных заповедников, туристических маршрутов и достижений регионов.

Обложка ©

Telegram/«Россия — страна возможностей»

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar