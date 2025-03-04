В НЦ «Россия» открылась экспозиция о достижениях страны «Путешествие по России»

Во вторник в национальном центре «Россия» состоялось открытие постоянной экспозиции «Путешествие по России». Гости могут увидеть макеты достопримечательностей, природных заповедников, туристических маршрутов и достижений регионов страны.

Экспозиция «Путешествие по России». Видео © Life.ru

«Путешествие по России» разделилось на восемь секторов, каждый из которых отражает один из федеральных округов. На выставке представили все 89 регионов страны, а перед началом выставочной части гостям предложили ознакомиться с гастрономическими рядами «Путешествие по России. Еда».

«Сейчас здесь уже с учётом опыта [выставки «Россия»] 19 миллионов посетителей, которые прошли эту экспозицию во время выставки на ВДНХ, сформировано уникальное пространство. Больше нигде в мире вы не можете за один день посмотреть все регионы нашей великой страны, причём не просто посмотреть, но и потрогать руками и даже частичку взять с собой», — сказал на церемонии открытия первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что все желающие смогут попасть на постоянную экспозицию «Путешествие по России» совершенно бесплатно.

«Самая главная, конечно, гордость нашей страны, о чём не раз говорил наш президент, — это люди. Люди, которые создавали всё, что вы здесь видите. За всем этим самоотверженность, подвиг, профессионализм, максимальная самоотдача и любовь людей к своей профессии, к своему региону и к своей стране», — заключил заместитель руководителя Администрации Президента.