Югра станет первым регионом, где появится филиал Национального центра «Россия»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал одним из первых регионов, где построят филиал Национального центра «Россия». Губернатор Югры Руслан Кухарук организовал рабочее совещание, посвящённое этой теме, сообщает ugra-news.ru.

«Наш Национальный центр сохраняет наследие выставки «Россия». Одна из наших важных задач — передать знания и опыт регионам, чтобы они на местах создавали точки притяжения, которые будут удивлять и вдохновлять людей», — отметила гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

После завершения выставки в Москве на ВДНХ объекты будут перевезены в регионы. Это решено, чтобы укрепить национальную идентичность и сформировать чувство гордости за страну. Губернатор Кухарук отметил, что перед регионом стоит огромная ответственность по созданию площадки для мероприятия.

Филиал НЦ «Россия» построят в Ханты-Мансийске в конце 2025 года. Открытие приурочат к празднованию 95-летия со Дня образования автономного округа. В новом пространстве гости смогут ознакомиться с потенциалом региона. Ежегодно там планируется около 45 мероприятий с привлечением 20 тысяч участников. Жители смогут приложить руку к наполнению выставки во время сессий в каждом муниципалитете.