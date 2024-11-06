Организаторы назвали «женским культурным кодом» выставку костюмов в Совфеде

В Совете Федерации в рамках празднования Дня народного единства состоялось торжественное открытие масштабной этнографической выставки «Традиционные женские образы России». Экспозиция представляет собой «женский культурный код» восточнославянских, тюркских, финно-угорских, самодийских, монгольских и кавказских народов Российской Федерации, рассказали организаторы.

Выставка «Традиционные женские образы России». Видео © Предоставлено Life.ru

«Костюмы всегда были украшением, они подчёркивали лик и духовное содержание женщины», — указал председатель правления фонда «Круг добра», член ОП РФ, протоиерей Александр Ткаченко.

Он напомнил, что опыт предков рекомендовал женщине придерживаться определённой цветовой гаммы в одежде, использовать детали костюма и украшения, подчёркивающие её семейный и социальный статус. При этом исторически общей чертой для женщин всех народов России являлось отсутствие бытовой традиции закрывать лицо (в отличие от волос). Лишь в редких случаях, например во время свадебной церемонии, лицо невесты временно закрывалось фатой, либо большой нарядной шалью, или покрывалом с украшениями на голову.

Попытки привнесения извне иных, чуждых России обычаев и традиций были окончательно пресечены более века назад самими женщинами, что подарило нам возможность видеть удивительно красивые, наполненные светом и добром лица россиянок. В свою очередь, российский религиозный и общественный деятель, муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов уверен, что следует чтить традиции в создании женских образов.

«Нам бы сохранить свою культуру, которая соответствует исламским традициям, а не навязанные нам серые и чёрные, не соответствующие эстетически образы женщины. Женщина для нас — это бриллиант», — отметил он.

На выставке показаны архивные фотографии и реконструкции женских народных костюмов экспозиционно-выставочного проекта Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), РАН «Многонародная Россия», проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX века» Дома дружбы народов Татарстана, а также экспонаты из частных собраний и коллекций.

Помимо научных институтов и музеев поддержку выставке оказали Совет при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».