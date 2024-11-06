Глава СПЧ Фадеев: В РФ не принято укутывать мусульманок в тёмное с головы до ног
Традиция закутывать женщин с головы до пят в тёмный наряд никогда не была исконно российской. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на выставке «Традиционные женские образы в России»,
Глава СПЧ пояснил, что такой мусульманский наряд может и является традиционным, но этот обычай попал в Россию извне. А у российских народов, которые живут здесь сотни и даже тысячи лет, подобной традиции нет.
«И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в тёмные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — констатировал Фадеев.
Как ранее рассказывал Life.ru, в конце октября школьникам во Владимирской области запретили ходить на занятия в хиджабах и никабах. Распоряжение было одобрено региональным Министерством образования и молодёжной политики. Группа депутатов Госдумы заявила о намерении добиться отмены этого запрета. В школах региона заявили, что решение принималось с оглядкой на опыт других субъектов России. А на днях появились сообщения о том, что власти Чечни сделали ношение хиджаба обязательным в республике, но в региональном Духовном управлении мусульман эту информацию опровергли.
Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio