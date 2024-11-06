Глава СПЧ Фадеев: В РФ не принято укутывать мусульманок в тёмное с головы до ног

Традиция закутывать женщин с головы до пят в тёмный наряд никогда не была исконно российской. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на выставке «Традиционные женские образы в России»,

Глава СПЧ пояснил, что такой мусульманский наряд может и является традиционным, но этот обычай попал в Россию извне. А у российских народов, которые живут здесь сотни и даже тысячи лет, подобной традиции нет.