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Регион
6 ноября, 12:32

Глава СПЧ Фадеев: В РФ не принято укутывать мусульманок в тёмное с головы до ног

Традиция закутывать женщин с головы до пят в тёмный наряд никогда не была исконно российской. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на выставке «Традиционные женские образы в России»,

Глава СПЧ пояснил, что такой мусульманский наряд может и является традиционным, но этот обычай попал в Россию извне. А у российских народов, которые живут здесь сотни и даже тысячи лет, подобной традиции нет.

«И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в тёмные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», констатировал Фадеев.

Иранская студентка разделась посреди улицы в знак протеста из-за хиджаба
Иранская студентка разделась посреди улицы в знак протеста из-за хиджаба

Как ранее рассказывал Life.ru, в конце октября школьникам во Владимирской области запретили ходить на занятия в хиджабах и никабах. Распоряжение было одобрено региональным Министерством образования и молодёжной политики. Группа депутатов Госдумы заявила о намерении добиться отмены этого запрета. В школах региона заявили, что решение принималось с оглядкой на опыт других субъектов России. А на днях появились сообщения о том, что власти Чечни сделали ношение хиджаба обязательным в республике, но в региональном Духовном управлении мусульман эту информацию опровергли.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Юрий Лысенко
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